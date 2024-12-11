“الأخضر يسجل سعر جديد” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك للبيع والشراء.. شوف هيوصل لكام؟

سعر الدولار اليوم يبحث عنه عدد كبير من المستثمرين، لا سيما يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة أحدث أسعار الدولار في شركات الصرافة، حيث يعد الدولار من أكثر العملات التي تشهد اهتماما واسعا، فقد وجدنا أنه يهتم الجميع بمتابعة أسعاره في السوق الموازية أيضا، وتشير التقارير إلى استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال اليوم، وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أسعار الدولار في شركات الصرافة، يمكن متابعة المزيد من المعلومات من خلال هذا المقال.

سعر الدولار اليوم

سجل الجنيه المصري انخفاضا جديدا أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، حيث بلغ سعره لأول مرة مستوى قياسي، بالشكل التالي:

البنك سعر البيع سعر الشراء البنك المركزي 50.53 جنيه 50.39 جنيه بنك مصر 50.69 جنيه 50.59 جنيه البنك الأهلي 50.69 جنيه 50.59 جنيه بنك قناة السويس 50.71 جنيه 50.61 جنيه بنك الإسكندرية 50.70 جنيه 50.60 جنيه بنك البركة 50.69 جنيه 50.59 جنيه المصرف المتحد 50.68 جنيه 50.58 جنيه البنك التجاري الدولي 49.70 جنيه 49.60 جنيه بنك قطر الوطني 50.70 جنيه 50.60 جنيه

توقعات تحرك سعر الدولار في مصر

أوضح محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن تجاوز الجنيه المصري حاجز 50 جنيهًا للدولار جاء نتيجة ضغوط متعددة، أبرزها التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على معنويات المستثمرين المحليين والأجانب، وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا ومنطقة الشام تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية بالمنطقة، مما يضع مصر في قلب هذه التداعيات، كما أضاف أن العامل الآخر هو قوة الدولار الأمريكي، التي زادت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مما زاد الضغط على العملة المصرية.