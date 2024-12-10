“ثبتها على التلفزيون في ثواني”.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات وعرب سات 2024 .. شوف الجديد كله !!

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الفضائية البارزة التي حازت على شعبية كبيرة في العالم العربي، خاصةً لمحبي الدراما والمسلسلات التركية المدبلجة و بفضل محتواها المتنوع والجذاب، أصبحت القناة وجهة مفضلة لملايين المشاهدين الباحثين عن الترفيه والجودة وفي هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وكيفية ضبطه بسهولة، بالإضافة إلى أبرز مميزات القناة ومحتواها.

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية انطلقت في عام 2015، وهي قناة جزائرية مميزة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والثقافة وتحظى القناة بشهرة واسعة بسبب عرضها للمسلسلات التركية الشهيرة مثل مسلسل المؤسس عثمان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجمهور بمختلف اهتماماته.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

لتتمكن من متابعة قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 12034

12034 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

لضبط القناة بسهولة، اتبع الخطوات التالية:

افتح القائمة الرئيسية على جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار “إعدادات القنوات” أو “البحث عن القنوات”. قم بإدخال بيانات التردد المذكورة أعلاه (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز). اضغط على زر “بحث” أو “Scan” لبدء البحث عن القناة. بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة الفجر الجزائرية ضمن قائمة القنوات.

مميزات قناة الفجر الجزائرية