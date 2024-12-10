الملعب مولع.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

يتساءل العديد من عشاق كرة القدم عن القنوات التي ستنقل مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم، حيث يستعد الفريق الإسباني لخوض مواجهة حاسمة أمام الفريق الإيطالي في إطار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بينما يطمح أتالانتا للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

مباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم

نستعرض لكم في هذا التقرير القنوات التي ستنقل مباراة ريال مدريد اليوم، حيث تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، بينما ستنقل بعض القنوات الأوروبية المباريات في باقي المناطق، كما أعلنت بي إن سبورتس عن نقل مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا عبر قناة “beIN Sports HD 1” المدفوعة، بالإضافة إلى منصتها الرقمية “تود” وخدمة “بي إن كونكت”.

ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم

تقام مباراة أتلانتا وريال مدريد في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر على ملعب جيويس، تبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيعلق على المباراة المعلق عامر الخوذيري عبر قناة بي إن سبورت 1.

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا

تترقب جماهير ريال مدريد التشكيلة التي سيعتمد عليها المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة الفريق القادمة بدوري أبطال أوروبا ضد أتلانتا الإيطالي، حيث يسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه المواجهة المهمة، من المتوقع أن يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي: