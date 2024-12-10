“شاور شاور”.. استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الاقمار الصناعية بأعلى جودة وفرح اطفالك

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي في إطار أسري مسلى جدا، وبفضل جودة الصوت والنقاء العالي، نجحت القناة في جذب ملايين المشاهدين، خاصة أن أغلب محتواها يتم تقديمه من قبل الأطفال في العائلة، مثل جنى مقداد، الشخصيه المحبوبة لجميع الأطفال، لذلك سوف نستعرض لكم ترددات قناة طيور الجنة الجديد لتسلية اطفالك بأفضل البرامج.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
يمكنك استقبال تردد القناة والاستمتاع به بجودة عالية على الأقمار الصناعية المختلفه، وذلك من خلال البيانات التالية:
القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11315
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ: تلقائي
القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11632
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ: تلقائي
كيفية ظبط قناة طيور الجنة على جهازك
يمكنك ظبط القناة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ أولا بالدخول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم (الريموت).
- ثم ابحث عن إعداد القنوات من خلال الضغط على “الضبط اليدوي”، حيث ستقوم بإضافة القناة يدوي.
- ضمن خيارات الإعدادات، اختر البحث اليدوي لإدخال بيانات القناة يدوي، هذه الطريقة تضمن لك استقبال القناة بشكل صحيح.
- بعد ذلك حدد القمر الصناعي المناسب لجهاز الاستقبال الخاص بك.
- ثم قم بكتابة بيانات التردد التى ذكرناها لكم.
- بعد إدخال البيانات، اضغط على زر التحميل أو البحث.
- سيبدأ جهاز الاستقبال في البحث عن القناة.
- بمجرد العثور عليها، سيتم إضافتها تلقائي إلى قائمة القنوات الخاصة بك.