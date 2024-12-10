90 دقيقة نار.. القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

تتوجه الأنظار إلى معرفة القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الميرنجي لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد، الفريق يدخل المباراة منتشيًا بالفوز على جيرونا 3-0 في الدوري الإسباني، ويرغب في تقديم أداء قوي لإسعاد جماهيره.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتالانتا اليوم

تملك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن تعرض المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا

من المتوقع أن يختار أنشيلوتي التشكيل التالي لمباراة ريال مدريد أمام أتالانتا:

في حراسة المرمى: كورتوا. في خط الدفاع: جارسيا، روديجر، أسينسيو، وتشواميني. في خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، سيبايوس. في خط الهجوم: رودريجو، مبابي، بيلينجهام.

معلق مباراة ريال مدريد واتلانتا

تم تحديد معلق مباراة ريال مدريد وأتلانتا عبر قناة بي إن سبورت 1، حيث سيكون التعليق من قبل عامر الخوذيري، حيث يدخل ريال مدريد المباراة في المركز الـ24 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، حقق خلالها انتصارين وثلاث هزائم، في المقابل، يحتل أتالانتا المركز الـ5 برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، حيث فاز في ثلاث وتعادل في مباراتين.

مباراة ريال مدريد و أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد وأتلانتا يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، ستنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والساعة الثانية عشرة بتوقيت أبوظبي.