“تطبيق بنكك Bank of Khartoum” بنك الخرطوم فتح حساب عبر تطبيق بنكك الإلكتروني داخل وخارج السودان.. اعــرف الشروط وافتـح اليـوم

في إطار حرص النظام المصرفي في دولة السودان على مصلحة مواطنيها الإعلان عن إتاحة خدمة بنك الخرطوم فتح حساب والتي يمكن من خلالها فتح حساب لأي عميل أون لاين عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك، وخاصة مع تدهور الأحوال الأمنية داخل البلاد في هذه الفترة، وإليكم أهم هذه المعلومات التي تدور حول هذا الشأن.

بنك الخرطوم فتح حساب

أما عن شروط بنك الخرطوم فتح حساب التي حددها البنك في الأشخاص الراغبين في فتح الحساب فهي تتمثل في التالي:

يشترط أن يكون المواطن الراغب في فتح الحساب أن يكون مواطن سوداني الجنسية.

كما يشترط أن يكون المواطن لا يقل عمر عن 18 عام.

يشترط أيضا أن يكون لديه بريد إلكتروني.

أن يمتلك المتقدم بطاقة هوية سارية أو جواز سفر ساري.

أن يتم إيداع مبلغ قدره 10 آلاف جنيه سوداني يتم فيه خصم المصاريف الإدارية، وذلك كحد أدني.

أن تكون كافة المستندات المطلوبة كافية لا ينقص منها شيء.

أن يكون هناك 3 توقيعات مكتوبة بشكل واضح.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

تم إتاحة خدمة بنك الخرطوم فتح حساب أمام جميع العملاء السودانيين في كافة البلدان حيث يمكن بكل سهولة وبخطوات بسيطة القيام بفتح الحساب عبر الإنترنت، وتتمثل أهم خطوات في التالي: