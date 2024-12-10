الموعـد الرسمـي: موعد امتحانات الترم الأول العراق 2025 بعد التعديل لمختلف المراحل + جدول العطلات الرسمية المعلن من مجلس الوزراء

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الموعـد الرسمـي: موعد امتحانات الترم الأول العراق 2025 بعد التعديل لمختلف المراحل + جدول العطلات الرسمية المعلن من مجلس الوزراء
الموعـد الرسمـي: موعد امتحانات الترم الأول العراق 2025 بعد التعديل لمختلف المراحل + جدول العطلات الرسمية المعلن من مجلس الوزراء

يشغل موعد امتحانات الترم الأول العراق حيز تفكير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن اقترب موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بموعد الامتحانات وموعد إجازة نصف العام التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر، وإليكم أهم هذه المعلومات في السطور التالية.

موعد امتحانات الترم الأول العراق

تم الإعلان من قبل وزارة التربية في العراق عن موعد امتحانات الترم الأول العراق والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

  • بالنسبة للمراحل الابتدائية، ستنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، وستختتم يوم الأحد 19 يناير 2025.
  • أما المراحل الثانوية، فستبدأ امتحاناتها يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 21 يناير 2025، لتشمل كافة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.
  • فيما يتعلق بالعطلة الربيعية، ستبدأ يوم الأربعاء 22 يناير 2025، وتمتد لمدة أسبوعين، على أن يعود الطلاب للدراسة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

الإجازات الرسمية في العراق

من خلال حديثنا عن موعد امتحانات الترم الأول العراق نوضح لكم أهم الإجازات الرسمية للدولة العراق في العام الدراسي الجديد 2024,2025 والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

التاريخالمناسبة
1 ينايرعطلة بداية السنة الجديدة
6 ينايرإجازة عيد الجيش العراقي
1 فبرايربداية إجازة نصف العام الدراسي الأول
1 شوالعطلة عيد الفطر المبارك
1 مايوإجازة عيد العمال
9 ذو الحجة – 13 ذو الحجةإجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيورأس السنة الهجرية

وتعد هذه الإجازات هي أبرز الإجازات الرسمية التي يمنحها الطلاب في العام الدراسي الجديد، ويجب على الطلاب متابعة ومذاكرة دروسهم لخوض الامتحانات و النجاح بها، والاستمتاع بإجازة نصف العام بعد الإمتحانات.

معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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