ماتش الريال.. تــابع مباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري ابطال اوروبا عـبـر تردد قتاة بي ان سبورت بتعليق عامر الخوذيري real madrid vs atalanta

من المقرر أن يتم إقامة مباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ينتظرها الكثير من الجمهور المحب للفريقين، حيث يعد نادي أتلانتا الإيطالي من المنافسين الأقوياء لنادي ريال مدريد، وإليكم في التقرير التالي أهم المعلومات التي تدور حول المباراة وموعد البث والقنوات الناقلة له من خلال السطور التالية.

مباراة ريال مدريد واتلانتا

تعد مباراة ريال مدريد واتلانتا من المباريات المنتظرة في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي بها منافسين قويين جدا هما نادي ريال مدريد ونادي أتلانتا الإيطالي ومن المقرر أن تكون المباراة على النحو التالي:

من المقرر أن تقام المباراة في يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر لعام 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أتليتي أزوري الإيطالي المباراة

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت دبي.

كما أنه من المقرر أن تقوم قناة بي إن سبورت القطرية بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة للجمهور.

تاريخ مواجهات الفريقين

ومن خلال حديثنا عن مباراة ريال مدريد واتلانتا نستعرض معكم تاريخ مواجهات الفريقين والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة المنتظرة بين نادي ريال مدريد ونادي أتلانتا الإيطالي من المقرر أن تكون هي المواجهة الرابعة بين الفريقين.

ونجح نادي أتلانتا الإيطالي أن يحسم ثلاث من اللقاءات إلى صالحه.

وجدير بالذكر أن النادي الملكي خسر مواجهته الأخيرة أمام فريق ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعدة مدة طويلة من عدم الخسارة أمام الفرق الإيطالية تبدأ من 2009.

وعلى الجهة الأخرى لم يخسر نادي أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أبدا، حيث استطاع الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في اثنين.

قناة beIN Sports HD 1

تردد قناة beIN Sports HD 1 على الأقمار الصناعية هو كالتالي:

نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

سهيل سات:

التردد: 11547 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

ماتش ريال مدريد وهدف مبابي

مع بداية الشوط الاول و مباراة ريال مدريد واتلانتا استطاع كيليان مبابي من تحقيق التقدم لريال مدريد، ليثبت للجميع مدي براعته، خاصة بعد النقد الكبير الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك هو وزملاؤه حيث جاء تشكيل الفريق كالتالي: