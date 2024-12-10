“atalanta vs real madrid“ مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم دوري الأبطال على قناة beIN Sports HD 1.. مـــاتـــش الملكــي نــاار

تقام مباراة مرتقبة بين ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث ستلعب المباراة على ملعب “جيويس ستاديوم” في مدينة بيرغامو بإيطاليا، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهما في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم

ريال مدريد يدخل اللقاء بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي مع عودة النجم فينيسيوس جونيور ويعتمد الفريق بشكل كبير على المهاجم كيليان مبابي الذي سيكون القوة الضاربة في الهجوم، إلى جانب لاعبين بارزين مثل لوكا مودريتش وجود بيلينغهام، بينما أتالانتا يتميز بأسلوبه الهجومي يهدف لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، حيث يعتمد الفريق على تنظيمه التكتيكي وسرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس“، التي تعد الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة beIN Sports HD 1، حيث أن هذه المباراة تمثل اختبارا حقيقيا لريال مدريد لتحسين موقفه في المجموعة، بينما يحاول أتالانتا تقديم أداء مميز أمام العملاق الإسباني.

تشكيل ريال مدريد اليوم

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا اليوم الثلاثاء على ملعب جيويس ضمن لقاءات الجولة السادسة لمرحلة الترتيب بدوري أبطال أوروبا، حيث جاء التشكيل كالتالي: