مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم : تردد قناة بي ان سبورت 1 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة بي ان سبورت 1 ، والتي تقوم بنقل احداث مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، والتي يتابعها ملايين من المتابعين كرة القدم في العالم وتنقله شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية الى متابعيها في الشرق الأوسط واليوم تقام عدة مباريات في دوري أبطال أوروبا، والتي نتنقل إليك احدث ترددها عبر هذا المقال .

تردد قناة بي ان سبورت 1

تابع اليوم مباراة ريال مدريد ضد اتالانتا في دوري أبطال وأوروبا والتي تقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والتي تزامن الحادية عشر بتوقيت السعودية وفى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتنقل فعاليات المباراة على تردد قنوات بى ان سبورت فقط بأفضل جودة من الصوت والصورة.

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

تابع مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم على تردد قناة بى ان سبورت 1 التي كل ما عليك هو الاشتراك بباقة قنوات بي ان سبورت االمشفرة من ثم ضبط تردد القنوات على الأقمار الصناعية والتي عليك أن تحدد أي القمر صناعى الذي ترغب بمتابعة القناة عليه من ثم ضبط الاحداثيات الخاصة به :

تردد قناة بي ان سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 11013.

معدل الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة : HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 10810.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

جودة : HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 سهيل سات