“من سينقذ بالا من بويينا” تابع الآن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجمة الموسم السادس مع اشتغال الأحداث

مسلسل المؤسس عثمان هو واحد من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي يتم عرضها خلال فترة الشتاء الحالي في تركيا، ويعد هذا المسلسل واحد من المسلسلات العظيمة حيث أنه يحكي كيف تم تأسيس الإمبراطورية العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، حيث أن الدولة العثمانية حكمت الكثير من البلدان المختلفة في العالم وذلك لقرون من الزمن، ولكن النبتة الأولى لهذه الدولة بدأت من الغازي عثمان وولده الغازي أورهان.

تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجمة

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات الأسبوعية التي يتم عرض حلقة واحدة كل أسبوع، وذلك يجعل جميع المشاهدين الذين يحبون مشاهدة المسلسل ينتظرون الحلقة الجديدة على أحر من الجمر، وينتظر الجميع الحلقة الجديدة لمعرفة العديد من التفاصيل الشيقة مثل:

يريد الكثير أن يعرف إذا كانت بويينا سوف تقوم بإصابة بالا أم لا.

ومعرفة ما الذي يحدث عندما تقوم بويينا بإصابة عثمان بالسهم وذلك خلال الاشتباكات التي حدثت بينه وبين صوفيا ولوكاس.

كما يرغب البعض في معرفة إذا كان سوف يعرف كل من عثمان وبالا أن بويينا هي ابنتهم حليمة التي فقدت منذ سنوات أم لا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تتميز قناة الفجر الجزائرية أنها تقوم بعرض الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان، وذلك مباشرة عقب ما يتم عرضها على القناة الأساسية، وذلك حتى يتمكن المشاهدين العرب من متابعتها وتردد هذه القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12043.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ATV صاحبة بث مسلسل قيامة عثمان

تعد هذه القناة هي القناة الأساسية التي تقوم بعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، حيث تقوم بعرضها الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس من كل أسبوع وتردد هذه القناة هو: