”شجع الأهلي” موعد مباراة الاهلي كاس العالم للاندية 2025 alahly vs inter miami

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة النادي الاهلي كأس العالم للاندية 2025، التي تعد واحدة من أهم البطولات العالمية للأندية والتي يشارك فيها أبطال القارات المختلفة، وتمثل مشاركة الأهلي فرصة كبيرة لتمثيل الكرة الإفريقية والعربية في هذا الحدث الكبير، حيث يسعى لتحقيق أداء مميز يعزز مكانته كأحد أبرز الأندية في القارة، تابعوا معي هذا المقال لتعرفوا موعد مباراة الاهلي وانتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الاهلي كاس العالم للاندية

بحسب الجدول الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، سيخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة ضد انتر ميامي الأمريكي في ال 14 من شهر يونيو لعام 2025 وتحديدا في ب تمام الساعة الثالثة فجرا، وستقام المباراة على أحد الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ملعب هارد روك.

استعدادات الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية

يدخل النادي الأهلي البطولة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا 2024، وقد استعد الفريق بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر بخطة فنية محكمة لمواجهة التحديات، حيث يعتمد على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل أمام عاشور ومحمد الشناوي ووسام اول علي وحسين الشحات وواكرم توفيق، وتعد تلك البطولة ذو أهمية كبيرة فرصة ذهبية للأهلي لتعزيز سجله التاريخي على المستوى العالمي، وسبق للنادي أن حقق مراكز متقدمة في نسخ سابقة، وهو يطمح هذه المرة للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به.