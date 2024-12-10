“ماتش الريال“ متـــابعـــة مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دوري أوروبا على تـــردد قناة بين سبورت.. مـــاتــش حمــاسي لا تفوته

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المباراة الحاسمة بين ريال مدريد وأتالانتا اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف اللقاء ملعب أتليتي أزوري بمدينة بيرغامو الإيطالية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تحدد مصيرهما في البطولة، حيث أن ريال مدريد يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط فقط من فوزين و3 هزائم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النادي خلال دور المجموعات، أما أتالانتا فيأمل في تعزيز حظوظه للتأهل لدور الـ16، حيث يمتلك أفضلية النقاط

مباراة ريال مدريد وأتالانتا

المباراة تمثل فرصة لريال مدريد لتصحيح المسار بعد الخسارة الأخيرة أمام ليفربول في الجولة السابقة، الفريق الملكي الذي يحتفظ بلقب النسخة الماضية يطمح للتمسك بفرصة الحفاظ على لقبه، من جهة أخرى أتالانتا يسعى لتحقيق الانتقام بعد خسارته أمام ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي هذا الموسم.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام اتالانتا

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على تشكيلة هجومية بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، بمساندة جود بيلينغهام من خط الوسط، في حين يعود الثنائي الهجومي بقوة بعد غيابات مؤثرة في المباريات السابقة، حيث أن ريال مدريد يسعى لاستغلال هذه القوة الهجومية لاستعادة توازنه بعد الأداء المتذبذب في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم

المباراة سيتم عرضها على قنوات بي إن سبورتس المشفرة.