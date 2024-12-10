تردد قناة النهار نور الجديد.. حدثها واستمتع ببرامجها

تردد قناة النهار نور، من أكثر الكلمات بحثًا في الوقت الحالي، خاصة مع انطلاق بثها في الأسابيع الماضية، حيث إن القناة تعتبر من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الديني والإسلامي، بما يتلائم مع جميع الفئات العمرية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة في السطور التالية.

تحديث تردد قناة النهار نور

وحتى تتمكن من القيام باستقبال قناة النهار نور، المتخصصة في المحتوى الأخلاقي والديني، التي يتم إذاعته على مدار الـ 24 ساعة وتتناسب مع جميع أفراد الأسرة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة في التالي:-

القمر الصناعي الجديد يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11785.

استقطاب القناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة النهار نور على العرب سات

ولقناة النهار نور تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام باستقبالها وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني “العرب سات”.

التردد الثاني “12168”.

فيما أن استقطابها “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة النهار نور “3/4”.

خطوات تثبيت تردد قناة النهار نور

هناك بعض الخطوات لكي يتم تثبيت تردد قناة النهار نور على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-