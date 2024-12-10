آيفون الغلابة بـ 6000 جنيه.. مواصفات وصور Realme C63 تصميم أنيق وبـ 3 كاميرات

يعتبر هاتف Realme C63 من أكثر الهواتف مبيعًا التي عملت على تكسير سوق الأجهزة الذكية مؤخرًا، فيما أن الهاتف يمتلك نظام أندرويد، بالإضافة إلى امتلاكه لـ 3 كاميرات، كما أنه يشبه بشكل كبير أيفون 15 برو، وغيرها من المواصفات والمزايا الأخرى التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات هاتف Realme C63؟

جاءت أبرز مواصفات هاتف Realme C63 شبيه الأيفون بشكل كبير، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

الهاتف يمتلك شاشة من نوع “IPS LCD” مقياس6.67 بوصة.

فيما أن معدل التحديث 120 هيرتز.

يعمل بمعالج ميدياتك 6300 ومطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.

الذاكرة العشوائية تتراوح من 4 لـ 6 جيجابايت.

الذاكرة التخزينية للهاتف من 128 إلى 256 جيجابايت.

قوة البطارية تبلغ نحو 5000 مللي أمبير.

الشحن يبلغ قدرته 15 وات.

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 14.

يمتلك الهاتف ميزة “Mini Capsule 0”.

يتميز الهاتف ألوان الأزرق والأخضر.

منفذ السماعات الخارجية الـ 3.5 ملم.

يعمل الهاتف على دعم البصمة ووسائل الأمان والحماية.

الهاتف مناسب بشكل كبير للفئة الاقتصادية.

سعر هاتف Realme C63

أما عن سعر هاتف Realme C63 فجاءت كما يأتي:-