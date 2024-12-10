زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق بداية من يناير 2025!! وزارة المالية توضح الأمر وموعد صرف الراتب.. هل هناك زيادة؟

تدور الكثير من الأنباء والشائعات حول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق بداية من يناير 2025، وهو ما أثار اهتمام العديد من المتقاعدين والمواطنين بشكل عام، وفقا لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يشاع أن الحكومة العراقية ستعلن عن زيادة في رواتب المتقاعدين في بداية العام الجديد، لكن وزارة المالية العراقية خرجت ببيان رسمي لتوضيح مدى صحة هذه الأنباء، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

كانت الحكومة العراقية قد أعلنت سابقا عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار شهريا بمقدار 100 ألف دينار، وذلك كجزء من جهودها لتحسين الظروف المعيشية وتقليل الفجوة الاجتماعية، ولكن لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة أو تعديل في رواتب المتقاعدين في يناير 2025، وأكدت وزارة المالية أن أي تعديل في الرواتب سيتم الإعلان عنه رسميا في حال حدوثه.

ومن المهم التأكد من الأخبار من مصادر موثوقة، حيث تنتشر الكثير من الشائعات على الإنترنت، لكن الحكومة العراقية لم تؤكد حتى الآن أي زيادة في رواتب المتقاعدين بداية من يناير

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية أن رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 ستُصرف في 1 يناير عبر فروع البنوك الحكومية والخاصة، ودعت المتقاعدين لمراجعة البنوك لإتمام إجراءات الصرف، وبالنسبة للمتقاعدين الذين يرغبون في الاستعلام عن رواتبهم أو أي زيادة في الرواتب، عليهم القيام بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، واتباع الخطوات التالية: