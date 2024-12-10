كذبت سوسو علي ماما.. تردد قناة كراميش الجديد 2025 karameesh وخطوات ضبطها على الرسيفر لأجمل اغاني الأطفال

تردد قناة كراميش الجديد، قناه كراميش واحدة من أهم قنوات الاطفال التي يتم من خلالها عرض محتوى مخصص يناسب الأطفال من البرامج الكرتونية والأناشيد والأغاني ويتابع قناة كراميش العديد من الأطفال في مراحل عمرية مختلفة فهي تقدم محتوى متنوع يناسب فئات وأعمار الأطفال المختلفة واليوم سيكون موضوع حديثنا عن تردد قناه كراميش في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة كراميش الجديد

تزيد معدلات البحث حول قناة كراميش كونها واحدة من أهم قنوات الاطفال التي يتم من خلالها بس محتوى متميز يجمع ما بين الترفيه والتعليم حيث يأتي تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد القناة هو: 11470.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅘.

تردد قناة كراميش علي القمر الصناعي عرب سات

تعتبر قناة كراميش من احلى قنوات التي ظهرت في محتوى مخصص للأطفال حيث تقدم محتوى متنوع استطاع أن يجمع بين الجانب الترفيهي والتعليمي واضافة جو من المرح الى الاطفال ويأتي تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

تردد القناة هو: 11390.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش

يمكن ضبط تردد قناه كراميش سواء على قمر الصناعي عرب سات ونايل سات من خلال الخطوات التالية: