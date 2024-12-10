صار عنا بيبي صغير 👶.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 علي العرب سات والنايل سات واستمتع بأحلى أغاني الأطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد، تعتبر قناة طيور الجنة من بين أجمل قنوات الأطفال المخصصة في عرض محتوى يخص الأطفال الصغار حيث أن القناة تحاول أن تقوم دائماً بتقديم محتوى شيق يناسب الأطفال هذا مع منهج تربوي ترفيهي وتعليمي يتم من خلاله تنمية المهارات والأفكار الإبداعية لدى الأطفال، واليوم سيكون موضوع حديثنا عن قناة طيور الجنة والتردد الخاص بها في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

قناة طيور الجنة تقدم محتوى مميز وجديد حيث فريق عمل من الأطفال الصغار الذين يقومون باستعراض مواهبهم لإيصال أفكار للأطفال بشكل هادف ويأتي تردد قناة طيور الجنة كالتالي:

التردد: 11274

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة الجديد على العرب سات

نظرا لما تقدمه قناة طيور الجنة من محتوى يخص الأطفال حتى عمر 13 عام فإن الكثير من الأمهات تحاول البحث عن تردد القناة حيث يتم تحديثه بصورة مستمرة ويأتي تردد قناة طيور الجنة على النحو التالي:

التردد: 11310

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة

يمكن من خلال خطوات بسيطة القيام بتثبيت تردد قناة طيور الجنة بالخطوات التالية: