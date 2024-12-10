صار عنا بيبي صغير 👶.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 علي العرب سات والنايل سات واستمتع بأحلى أغاني الأطفال

تردد قناة طيور الجنة الجديد، تعتبر قناة طيور الجنة من بين أجمل قنوات الأطفال المخصصة في عرض محتوى يخص الأطفال الصغار حيث أن القناة تحاول أن تقوم دائماً بتقديم محتوى شيق يناسب الأطفال هذا مع منهج تربوي ترفيهي وتعليمي يتم من خلاله تنمية المهارات والأفكار الإبداعية لدى الأطفال، واليوم سيكون موضوع حديثنا عن قناة طيور الجنة والتردد الخاص بها في السطور القادمة فتابعونا.
تردد قناة طيور الجنة الجديد
قناة طيور الجنة تقدم محتوى مميز وجديد حيث فريق عمل من الأطفال الصغار الذين يقومون باستعراض مواهبهم لإيصال أفكار للأطفال بشكل هادف ويأتي تردد قناة طيور الجنة كالتالي:
- التردد: 11274
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة طيور الجنة الجديد على العرب سات
نظرا لما تقدمه قناة طيور الجنة من محتوى يخص الأطفال حتى عمر 13 عام فإن الكثير من الأمهات تحاول البحث عن تردد القناة حيث يتم تحديثه بصورة مستمرة ويأتي تردد قناة طيور الجنة على النحو التالي:
- التردد: 11310
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة
يمكن من خلال خطوات بسيطة القيام بتثبيت تردد قناة طيور الجنة بالخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول الى قائمة الاعدادات من خلال الريموت كنترول.
- ومنها يتم الضغط على تثبيت أو البحث اليدوي.
- ثم يتم الضغط على إدخال تردد قناة جديد.
- ثم يتم تحديد القمر الصناعي و ادخال التردد ومعامل الاستقطاب، وكذلك معامل تصحيح الخطأ وتحديد الجودة.
- الضغط على زر البحث حتى تبدأ عملية البحث عن القناة، وعند ظهورها في قائمة القنوات يتم الضغط على حفظ.