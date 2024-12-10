مباراة ليفربول وجيرونا تعليق خليل البلوشي عبر تردد قناة بي ان سبورت.. ماتش ليفربول وصلاح لا تفوتـــه girona fc vs liverpool fc

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة ليفربول وجيرونا المباراة المنتظرة في دوي أبطال أوروبا تلك البطولة الأهم في القارة الأوروبية، ويضم نادي ليفربول اللاعب المصري العالمي محمد صلاح والذي يمتلك جماهيرية واسعة في كافة أنحاء العالم وخاصة العالم العربي، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بالقناة في التالي.

مباراة ليفربول وجيرونا

تعد مباراة ليفربول وجيرونا من المباريات المهمة للفريقين في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تكون المباراة على النحو التالي:

من المقرر أن تنطلق المباراة بعد لحظات قليلة، حيث من المقرر أن تكون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وأن تكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

كما أنه من المتوقع أن يقود النجم محمد صلاح زملائه للعب المباراة على ملعب مونيتليفي.

وتقوم قناة بي إن سبورت بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة للجمهور.

القنوات الناقلة للمباراة

من المتوقع أن تقوم قناة بي إن سبورت ببث مباراة ليفربول وجيرونا في الدوري الانجليزي والتي ينتظرها جميع الجمهور، والتي تعد من المباريات المهمة جدا في دوري المجموعات، وتتمثل معلومات القناة في التالي:

اسم القناة بي إن سبورت.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11564.

معدل ترميز القناة 27500.

أما عن استقطاب اتجاه القناة فهو عمودي.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

تشكيل ليفربول

من المتوقع أن يقود نجم ليفربول محمد صلاح زملائه في الفريق نحو الفوز كما يتطلع الجمهور، حيث يكون محمد صلاح في خط الهجوم، وفي حراسة المرمى أليسون بيكر، وفي خط الدفاع ترينت ألكسندر، وفي خط الوسط اللاعب كورتيس جونيز، كما أنه من المتوقع أن تكون المباراة ساخنة وقوية بين الفريقين.

قنوات مجانية تنقل مباراة girona fc vs liverpool fc

هذه تردد القنوات التي تقوم ببث مباراة ليفربول اليوم: