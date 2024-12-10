“ماتش ليفربول“ متـــابعـــة مباراة جيرونا وليفربول اليوم دوري أبطال أوروبا خــلال تردد قنوات بي ان سبورت .. ماتـــش صـــلاح نــار اتفرج عليه

مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال تعتبر من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل وذلك من قبل الكثير من محبي وعاشقي كرة القدم في كل مكان وخاصه في جمهورية مصر العربيه لمتابعه ومشاهده نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، حيث حاز اللاعب على شهرة كبيرة للغاية في كل مكان في العالم ولذلك ينتظر الجميع مباريات ليفربول للاستمتاع بمشاهدة الفرعون المصري، حيث من المتوقع أن تكون مباراة اليوم امام فريق جيرونا الكتالوني قوية للغاية بسبب رغبة الفريقين في الفوز.

مباراة ليفربول وجيرونا

من المنتظر أن تبدأ مباراة ليفربول أمام نادي جيرونا الاسباني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024 وذلك في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والتاسعة الا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «مونتيليفي» التابع للفريق الكتالوني.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري الأبطال

تعتبر مجموعه قنوات بي ان سبورت هي الحاصله على حقوق بث مباريات دوري ابطال اوروبا ويمكن مشاهده مباراه ليفربول اليوم عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة، بتعليق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

قائمة ليفربول ضد جيرونا

أعلن ارني سلوت عن قائمة فريقه لمواجهة جيرونا اليوم في دوري ابطال اوروبا والتي جاءت كالتالي: