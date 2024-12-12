«افتـح حسـابك من بيتـك» رابـط فتح حساب بنك الخرطوم من جوه وبره السودان بدون زيارة الفرع عبر بنكك وbankofkhartoum.com

يبحث العديد من السودانيين المغتربين عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهونها نتيجة الأوضاع الراهنة في السودان بعد خروج العديد من المواطنين بسبب النزاعات، قرر البنك المركزي السوداني إطلاق استمارات إلكترونية لفتح حسابات في بنك الخرطوم لعامي 2024-2025، مما يساعد في حل جزء من مشاكل تدفق الأموال بين المغتربين وأسرهم، وفي المقال التالي، سيتم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالخطوات والشروط المطلوبة لفتح الحساب فتابعوا معنا.

فتح حساب بنك الخرطوم

يعد بنك الخرطوم من أبرز البنوك في السودان، وقد قدم البنك خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت للمواطنين بهدف حماية سلامتهم وسط الأوضاع المتوترة في البلاد، وقد تم تحسين وتنظيم هذه الخدمة مؤخرا لتجنب تعرضهم لأي أضرار، ولكن هناك مجموعة شروط يحب توافرها حتى يتم فتح حساب بنك الخرطوم، هذه الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السودانية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

تقديم صورة سارية من البطاقة الشخصية.

الحد الأدنى للإيداع الأول لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

يجب أن يكون المتقدم غير مسجل بحساب مسبق في البنك.

يجب أن يمتلك المتقدم بريد إلكتروني خاص به.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

بفضل التقدم التكنولوجي الكبير، أصبح من الممكن فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت في العديد من البنوك حول العالم، ولفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، يجب اتباع عدة خطوات بسيطة كالآتي:

أولا، قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

بعد ذلك، قم بتحميل تطبيق بنكك الإصدار الأخير على هاتفك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو آيفون.

افتح التطبيق على هاتفك، ثم اختر “تسجيل جديد”.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة وانقر على “فتح حساب”.

بعد ذلك، أرسل جميع المستندات اللازمة وتأكد من الموافقة على الشروط والأحكام.

في النهاية، اضغط على “إرسال الطلب”، وستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم حسابك.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني

يمكنك تفعيل الحساب من خلال زيارة أقرب فرع للبنك لإتمام التحقق من الهوية إذا لزم الأمر، أو قد يتم التفعيل تلقائيًا إذا كانت المستندات كاملة، تأكد من أن لديك رقم هاتف صالح ومسجل باسمك لتلقي رسائل التفعيل، في حالة وجود أي استفسارات، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك عبر الرقم: 249155151000+.