«ماتش ليفربول» متــابعــة مباراة ليفربول وجيرونا اليوم في دوري أبطال اوروبا خــلال تردد قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عالمي liverpool vs girona

مباراة ليفربول وجيرونا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا تجذب الأنظار اليوم 10 ديسمبر 2024، مع استمرار الأداء المميز لليفربول هذا الموسم، الفريق يتصدر دوري الأبطال بالعلامة الكاملة 15 نقطة، ويسعى لتحقيق فوزه السادس بقيادة محمد صلاح ومدربه آرني سلوت، المباراة تُبث عبر قنوات beIN Sports الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن تعزز فوز الفريق آمال التأهل لدور الـ16.

مباراة ليفربول وجيرونا

مباراة ليفربول وجيرونا ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا تقام اليوم على ملعب أنفيلد. ليفربول يتصدر المجموعة بـ15 نقطة بينما جيرونا يقدم أداء مميز كمفاجأة الدوري الإسباني، المباراة تنطلق الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2، ويمكن متابعتها عبر تطبيق TOD، يتولى الحكم الفرنسي بونوا باستيان إدارة اللقاء، محمد صلاح يقود الهجوم بجانب كودي جاكبو ولويس دياز.

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون

قررت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كانت مقررة يوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية، كان من المقرر أن تقام المباراة في الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة على ملعب “جوديسون بارك” ضمن الجولة الـ15 من الدوري.

كانت مباراة ليفربول ضد إيفرتون مهمة للريدز في إطار سعيهم للحفاظ على صدارة جدول الترتيب، حيث كان يمتلك الفريق 35 نقطة من 14 مباراة، بعد 11 فوزا، وتعادلين، وهزيمة واحدة، وكان الفريق يتطلع لمواصلة الفوز بعد التعادل الأخير أمام نيوكاسل 3-3.

مباراة liverpool vs girona

حيث يشارك النادي الإسباني حديث في البطولة بعد تأهله في الموسم الماضي بفضل احتلاله المركز الثالث في الدوري الإسباني ، هذا اللقاء سيكون فرصة جديدة للنجم المصري محمد صلاح لمواصلة مسيرته المميزة في البطولة الأوروبية، صلاح سبق وأن لعب ضد 5 أندية إسبانية أخرى في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع فرق مثل روما وليفربول وفيورنتينا، مع مواجهة جيرونا اليوم، سيكون هذا الفريق هو السادس الذي يواجهه صلاح في مسيرته الأوروبية.

تردد قناة beIN Sports HD 2 يختلف حسب القمر الصناعي والمنطقة، ولكن إليك الترددات الشائعة:

على قمر نايل سات:

التردد: 12245 MHz

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل التصحيح: 2/3

على قمر سهيل سات:

التردد: 11547 MHz

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل التصحيح: 3/2

تشكيل نادي ليفربول

يتم تقسيم الـ 36 فريقًا إلى 4 تصنيفات بناء على الأداء في السنوات الأخيرة أو النقاط، وكل فريق يلعب مع كل تصنيف مرتين:

كل فريق يلعب مع الفرق في التصنيفات الأخرى، مما يعني أن كل فريق سيخوض 6 مباريات

يتم تحديد ترتيب الفرق بناءً على عدد النقاط التي تحصل عليها، مع احتساب الفارق في الأهداف في حال التساوي.

التأهل إلى دور الـ16:

المراكز من 1 إلى 8: الفرق التي تنهي في المراكز الثمانية الأولى تتأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة لخوض أي ملحق. الملاعب المتبقية (المراكز من 9 إلى 24): الفرق التي تنهي في المراكز من 9 إلى 24 تخوض ملحق بنظام الذهاب والإياب لتحديد الفرق المتأهلة لبقية البطولة. الفائزون في هذه المباريات الإضافية يتأهلون إلى دور الـ16.

كما جاء تشكيل الليفر بقيادة محمد صلاح مباراة ليفربول وجيرونا كما هو موضح:

المركز اللاعب حراسة المرمى أليسون بيكر خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون خط الوسط أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

هدف صلاح

محمد صلاح أحرز هدف رائع مع فريق ليفربول ضد جيرونا الإسباني في مباراة دوري أبطال أوروبا اليوم، جاء الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من المباراة التي لعب حالا تعلى ملعب “إستادي مونتيليفي” ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات، ليستطيع الريدز الحفاظ علي مركزه الاول في المجموعة.