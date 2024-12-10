طريقة التقديم في منحة البطالة الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للقبول

تعتبر منحة البطالة في الجزائر، من أكثر المنح المالية التي تُساهم بشكل كبير في توفير الدعم المادي الشهري لجميع العاطلين عن العمل، فيما أن المنحة تستقطب الشباب الغير عامل في القطاعين الخاص والحكومي، ويمكنك التقديم في هذه المنحة وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط القبول في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر؟

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، بما تستقطب جميع الشباب العاطلين عن العمل، وفقًا لما يأتي:-

لابد وأن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

يجب وأن يكون مقيم دائم في الدولة الجزائرية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا.

عدم تجاوز عمر المتقدم عن 40 عامًا وقت التقديم.

يجب أن يكون عاطل غير موظفًا.

كذلك عدم امتلاكه إلى أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية تمنعه من القبول في المنحة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم التسجيل في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، والحصول على الدعم المقدم شهريًا، فيُرجى اتباع التالي:-