“اشتـرك وغير حياتـك” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 للربح بــ 1000000 دولار.. كن أنت الفائز القادم وحقق حلمك

مسابقة الحلم من أكثر المسابقات التي تهدف إلى تحقيق أحلام المشتركين من مختلف أنحاء العالم، مع توافر الاشتراك حسب قوانين الدول، بحيث يرسل المشترك رسالة نصية بكلمة إلى الرقم المحدد لبلده إذا كان الاشتراك متاحا، وفي هذا المقال، سيتم توضيح خطوات تسجيل رقم الهاتف في المسابقة لعام 2024 وأرقام الاشتراك في الدول المختلفة، فتابعوا معنا.

مسابقة الحلم

تعد مسابقة الحلم من أبرز المسابقات في العالم العربي، ويتم عرضها على قناة MBC سنويا بهدف مساعدة المشتركين في تحقيق أحلامهم من خلال جوائز مالية كبيرة، وتستمر المسابقة في جذب العديد من المشاهدين في 2024، حيث أتاحت الاشتراك فيها من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

مصر: 95458.

العراق: 2770.

وأيضا الاشتراك من قطر على الرقم: 97716.

المغرب: 9669.

تونس: 85966.

عمان: 90434.

للمقيمين في دولة الكويت الاشتراك على الرقم: 4141.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

تعد طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من أكثر المواضيع بحثا في الوطن العربي، حيث يشارك فيها آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم العربي، ومنها فيطمح الكثيرون للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، ولهذا يطلق عليها مسابقة تحقيق الأحلام، وتكون طريقة الاشتراك في المسابقة على النحو التالي: