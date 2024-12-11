سوسو راحت فين؟؟؟ استقبل تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات

تعتبر عملية البحث عن تردد قناة كراميش الجديد من أكثر الأمور تداول على محركات البحث من قبل العديد من المتابعين في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تعد قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز للأطفال، كما أنه يتم ضبط التردد الخاص بالقناة بسهولة عن طريقجهاز التحكم، وتعرض القناة مجموعة كبيرة من الأغاني الهادفة للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد.

قناة كراميش من أشهر قنوات الأطفال، فهى تقدم محتوى مميز وممتع يجمع بين الترفية والتعليم، ويرغب الكثير من الأباء والأمهات من معرفة التردد الجديد للقناة.

تردد قناة كراميش على نايل سات.

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390

معامل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال.

قناة كراميش تبث محتواها على مدار اليوم دون أنقطاع أو تشويش ويمكن ضبطها بطريقة سهلة عن طريق اتباع الخطوات التالية: