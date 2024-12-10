“هسـه” طريقة التسجيل في الامتحان الخارجي 2025 العراق والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة التربية العراقية، عن بدء التسجيل في استمارة التقديم إلى الامتحانات الخارجية التي تشمل كافة المراحل الدراسية، ومن بينها المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، لتكون أمام الطلبة والطالبات فرصة من أجل الالتحاق بالمدار العراقية، وإتمام تعليمهم في السنوات الماضية، ناهيك عن أنها تعتبر فرصة جيدة لهم، لكن وضعت الوزارة بعض الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في الامتحان الخارجي بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في استمارة التقديم إلى الامتحان الخارجي، وذلك لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

ليتم بعدها الانتقال إلى صفحة الخدمات.

اختيار خدمة التسجيل في الامتحان الخارجي.

بعد ذلك يتم ملء استمارة طلب الالتحاق بالامتحان الخارجي.

يجب عليك إرفاق المستندات بشكل واضح وصحيح يتضمن قبولك في الامتحان الخارجي.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

مستندات التسجيل في الامتحان الخارجي العراق

أما عن المستندات المعنية بالتقديم في الامتحان الخارجي داخل دولة العراق، بما يشمل كافة المراحل الدراسية التي منها الابتدائية والإعدادية والمتوسطة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-