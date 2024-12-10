وزارة التربية العراقية تعلن رسميا مواعيد امتحانات نصف السنة 2025 وجدول العطلات في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن المواعيد الرسمية لامتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024-2025، حيث تشمل هذه الامتحانات جميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية. تتراوح مدة الامتحانات بين أسبوع وأسبوعين حسب المرحلة الدراسية. كما تم الإعلان عن موعد العطلة الربيعية وجدول العطلات الرسمية للطلاب في العام المقبل. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل مواعيد الامتحانات وجدول العطلات الرسمية لعام 2025.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسي في العراق

من المقرر ان تبدأ امتحانات نصف السنة لعام 2025 في العراق وذلك حسب المراحل الدراسية، وفقا للجدول التالي:

المراحل الابتدائية: سوف تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، وسوف تنتهي يوم الأحد 19 يناير 2025.

سوف تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، وسوف تنتهي يوم الأحد 19 يناير 2025. المراحل الثانوية: من المقرر ان تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وتشمل الشعبتين العلمية والأدبية.

من المقرر ان تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وتشمل الشعبتين العلمية والأدبية. العطلة الربيعية: سوف تبدأ يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، ومن المقرر ان تستمر لمدة أسبوعين، ليعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.

جدول امتحانات آخر السنة للصفوف غير المنتهية

المرحلة بداية الامتحانات نهاية الامتحانات المرحلة الابتدائية السبت 3 مايو 2025 الخميس 8 مايو 2025 المرحلة المتوسطة والإعدادية الخميس 8 مايو 2025 الأحد 18 مايو 2025

موعد امتحانات البكالوريا 2025

تبدأ امتحانات البكالوريا 2025 في العراق للدور الأول وفقًا للجدول التالي:

المرحلة الابتدائية: الأحد 11 مايو 2025.

الأحد 11 مايو 2025. المرحلة المتوسطة: الثلاثاء 20 مايو 2025.

الثلاثاء 20 مايو 2025. المرحلة الإعدادية: يتم تحديد الموعد لاحقًا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في العراق يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، ليعود الدوام الرسمي يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 وتعتبر هذه الإجازة فرصة للطلاب من اجل استعادة النشاط قبل استئناف العام الدراسي.

جدول العطلات الرسمية في العراق لعام 2025

يتضمن العام الدراسي المقبل العديد من العطلات الرسمية، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية وفيما يلي ننشر قائمة بالعطلات المقررة: