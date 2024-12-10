تحديث واتساب القـــادم بمميزات تنهي الجدل.. اضافات جـامدة «خليك اول حد يعرفها»

الكثير من المستخدمين يبحثون عن تحديث واتساب الجديد الذي تم اطلاقه من قبل شركة ميتا حيث تسعى الشركة إلى تحسين جودة المراسلة والدردشة لجميع المستخدمين مما يعني إضافة العديد من المميزات الأخرى التي تحسن من هذه التجربة، ويعد تطبيق واتساب هو أحد أشهر التطبيقات التي تستخدم للمراسلة و الدردشات في جميع أنحاء العالم، وإليكم أهم هذه التحديثات والمميزات في السطور التالية.

تحديث واتساب

تم الإعلان عن تحديث واتساب الجديد من قبل شركة ميتا والذي ينتظره الكثير من عشاق التطبيق ومحبيه وعلى الرغم من أنه يوجد الكثير من تطبيقات واتساب المعدلة إلا أن التطبيق الرسمي مازال يحتفظ بمكانته وسط المستخدمين، وجاءت أبرز تحديثات واتساب الجديدة لتكون على النحو التالي:

أصبح الآن بإمكان أي مستخدم لتطبيق واتساب الرسمي أن يقوم بتسجيل الفيديوهات بشكل مباشر من خلال أيقونة الكاميرا ووضع الفيديو.

كما يمكن بكل سهولة التقاط الصور ومشاركتها في نفس اللحظة ومن خلال المحادثة.

تم العمل على تحسين جودة المكالمات والصوت بشكل كبير يفوق الإمكانيات الأخرى.

إخفاء الحالة عن المستخدمين الآخرين، حيث يمكن بكل سهولة لجميع المستخدمين أن يقوموا باخفاء الحالة الخاصة بهم عن الآخرين في أي وقت يريدون من خلال أيقونة الاستثناء.

يمكن إخفاء كلمة جاري الكتابة عن الطرف الآخر في التحديث الجديد بكل سهولة.

ميزة المشاركة والتنزيل

تم إضافة ميزة جديدة إلى تحديث واتساب وهي ميزة المشاركة والتنزيل حيث يمكن من خلال هذه الخاصية الجديدة أن يتم عمل التالى: