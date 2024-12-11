وأنت في البيت وبالهاتف أو الحاسوب افتح حسابك البنكي بكل سهولة تعرف على الخطوات والشروط الخاصة بإنشاء حساب في بنك الخرطوم

بنك الخرطوم يحرص دائمًا على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها السودان، ومن بين هذه الخدمات المميزة، تأتي خدمة فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا كخطوة فريدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، مع ضمان راحة وسلامة المواطنين، يُعد هذا الخيار الإلكتروني حلا مثاليا للأفراد الذين لا يستطيعون زيارة الفروع الرئيسية بسبب التحديات الأمنية أو بعد المسافات.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف

بهدف تسهيل عملية فتح الحسابات، يقدم بنك الخرطوم خطوات مبسطة يستطيع أي مواطن اتباعها لإنشاء حساب بنكي بسهولة ودون تعقيد:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم باستخدام هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

و بمجرد الدخول، انقر على خيار “إنشاء حساب جديد”.

ومن ثم املأ الحقول المطلوبة بعناية، مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، ورقم الهاتف.

بعد ذلك اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (حساب جاري أو حساب توفير).

ثم قم بملء كافة التفاصيل مثل البريد الإلكتروني، العنوان، وغيرها من البيانات المطلوبة.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على زر الإرسال.

بعد إرسال الطلب، سيتواصل البنك معك عبر بريدك الإلكتروني أو هاتفك لتأكيد التفاصيل وإتمام باقي الإجراءات.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لضمان استيفاء المتقدمين لمتطلبات فتح الحساب، وضع البنك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب تحقيقها:

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.

يجب امتلاك بريد إلكتروني للتواصل واستلام الردود.

يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

يجب إيداع مبلغ 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى لفتح الحساب.

يُشترط أن يكون المتقدم بدون حساب نشط حالي في بنك الخرطوم.

مزايا الخدمة الإلكترونية لفتح الحساب

تأتي خدمة فتح الحساب الإلكتروني من بنك الخرطوم بالعديد من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل للعملاء، ومن أبرزها:

توفر الخدمة فرصة للعملاء لإنشاء حساباتهم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يوفر الوقت والجهد.

يعتمد البنك على أنظمة متقدمة لحماية بيانات العملاء وضمان سريتها.

بعد فتح الحساب، يمكن للعميل إدارة جميع معاملاته المصرفية إلكترونيًا بسهولة.

تعكس الخدمة التزام البنك بتبني أحدث التقنيات لدعم التنمية الرقمية في السودان.

أهمية المبادرة

تأتي هذه الخطوة من بنك الخرطوم في سياق السعي لتلبية احتياجات العملاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فهي لا تقتصر على توفير خدمات مصرفية فقط، بل تمثل دعمًا مباشرًا للمواطنين لمساعدتهم في إدارة أمورهم المالية بسهولة وأمان، مما يعكس التزام البنك برعاية مصالح عملائه وتعزيز رفاهيتهم.