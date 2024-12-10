«خليك اول حد يعــرف الجديد».. تـابــع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية في أحداث ولا أروع

مسلسل قيامة عثمان هو أحد أبرز المسلسلات التركية التي تعرض تاريخ تأسيس الدولة العثمانية، ومنذ عرض أولى حلقاته، استطاع المسلسل أن يحقق نجاحاً كبيراً، مما جعله يحظى بمتابعة واسعة من المشاهدين في تركيا وفي العديد من الدول العربية والعالمية، يتمحور المسلسل حول شخصية عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، والصراعات التي خاضها من أجل بناء إمبراطورية قوية، ولمزيد من التفاصيل حول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس تابعوا معنا هذا المقال.

قيامة عثمان

يتناول مسلسل قيامة عثمان التحديات التي واجهها المؤسس في سعيه لتأسيس دولة قوية وسط الصراعات الداخلية والخارجية، و يجسد المسلسل أيضاً الصراع بين الخير والشر، وكيفية تعامل عثمان مع الخونة والطامعين الذين يحاولون تدمير أحلامه، يدمج المسلسل بين التاريخ والدراما بأسلوب فني مميز، ويتميز بالأحداث المثيرة التي تجعل الجمهور في حالة ترقب مستمر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتألف مسلسل قيامة عثمان من عدة مواسم، وقد وصل المسلسل إلى موسمه السادس الذي يتابعه الملايين من الجمهور، يتطلع المشاهدون في كل حلقة إلى تطورات الأحداث، حيث يعرض المسلسل العديد من الصراعات واللحظات الحاسمة التي تؤثر في مستقبل الدولة العثمانية، كما يعرض أيضا العديد من القيم مثل الشجاعة، والإخلاص، والعدالة، والتضحية من أجل الوطن.

ويمكن مشاهدة الحلقة 174 من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية، حيث سيتم عرضه يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وتركيا عبر قناة ATV التركية، كما تعرض مجددًا يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة الفجر الجزائرية.والتي يكون تردد كل منهما بالشكل التالي:

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

التردد القناة هو: 10796.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات