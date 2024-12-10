بعد سحب جنسيتها .. أنباء عن اعتزال الفنانة نوال الكويتية بعد 23 عام من الشهرة وأول تصريح رسمي لها

ارتفعت في الفترة الأخيرة محركات البحث لمعرفة أخر أخبار الفنانة نوال الكويتية بعد أن تداولت أنباء عن اعتزالها الفن بشكل كامل بعد سحب الجنسية الكويتية عنها بقرار أميري من أمير الكويت، وقد قامت الفنانة بحذف لقب الكويتية من اسمها وردت على الأخبار المتداولة عن اعتزالها الفن، وفيما يلي التفاصيل.

حقيقة اعتزال الفنانة نوال الكويتية

على خلفية قرار سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال، انتشرت شائعات حول اعتزامها اعتزال الفن، وهو ما دفعها للرد على هذه الأخبار بنفيها بشكل قاطع، ومن خلال حفلها في قطر أعربت نوال عن تفاجؤها من تداول هذه الأنباء، مؤكدة أنه إذا كانت ستقرر الاعتزال في المستقبل، فستكون صادقة مع جمهورها وتعلن ذلك بشكل رسمي.

رد فعل نوال الكويتية بعد سحب جنسيتها

وفيما يتعلق بقرار سحب جنسيتها، اختارت نوال تجاهل الموضوع في معظم لقاءاتها الصحفية وعلى منصات السوشيال ميديا، مركزة على الحديث عن أعمالها الفنية القادمة وحفلاتها، وفي الحفل القطري تحدثت عن الأغاني التي طلبها منها الجمهور القطري وشاركت أيضًا بعض الأغاني الخاصة التي قررت أدائها، مؤكدة أنها اختارت هذه الأغاني بناءً على رغبتها الشخصية.

السيرة الذاتية للفنانة نوال الكويتية

لقبت بنوال الكويتية واسمها الحقيقي نوال محمد فالح الحربي، هي واحدة من أبرز وأشهر الفنانات في الخليج العربي والعالم العربي بشكل عام، ولدت في 18 نوفمبر 1966 في الكويت، وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينات، حيث اشتهرت بصوتها المميز وقدرتها على تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تجمع بين الطابع الكويتي والخليجي، إلى جانب إضافة لمسات حديثة للأغنية العربية.

أصدرت نوال العديد من الألبومات الناجحة على مدار مسيرتها التي تجاوزت الأربعين عامًا، وحققت شعبية كبيرة بفضل أغانيها المتميزة مثل “الليلة” و”أحبك” و”يا طيب”، حصلت نوال على العديد من الجوائز والتكريمات، وظهرت في مختلف المحافل الفنية، منها الحفلات الغنائية في معظم دول الخليج، إضافة إلى مهرجانات دولية.