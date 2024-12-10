“خصومـات جـــامـــدة تفوق التوقعات” عروض كارفور بخصومات تصل الى 50% بجميع الفروع حتى نفاذ الكمية

عروض كارفور من أكثر ما يتم البحث عنه هذه الفترة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، يسعى المواطنون وخاصة ربات البيوت، إلى الاستفادة من الخصومات على السلع الأساسية والاستهلاكية، وفي هذا السياق، تزداد عمليات البحث عن عروض كارفور لعام 2024 بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث يعتبر كارفور واحدا من أبرز المتاجر المنتشرة في مختلف المناطق، والذي يقدم خصومات تصل إلى 70%، ويتميز المتجر بتوفير عروض جذابة خلال هذه المناسبة لجذب المزيد من العملاء من كافة المحافظات، وفيما يلي، سيتم استعراض أبرز العروض المتاحة فتابعوا.

عروض كارفور

تستمر عروض كارفور الجديدة حتى 15 ديسمبر، حيث تشمل تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الأصناف، وتأتي هذه العروض كجزء من جهود كارفور مصر لدعم الأسر المصرية وتخفيف أعبائها المالية من خلال توفير منتجات متنوعة بأسعار مخفضة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر، ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه التخفيضات في المجلة المخصصة للعروض.

لاب توب ثينك بوك من شركة لينوفو بسعر 24.699 جنيه بدلا أن كان 51.999 جنيه.

لاب توب جمينج ليجين من شركة لينوفو بسعر 49.999 جنيه بدلا أن كان 63.999 جنيه.

لاب توب جيمنج من شركة أسوس بسعر 45.819 جنيه بدلا أن كان 74.999 جنيه.

طابعة بيكسيما من شركة كانون بسعر 7049 جنيه بدلا أن كان 14.299 جنيه.

غسالة أطباق من شركة ميديا بسعر 16.999 جنيه.

كولدير مياه ساخن وبارد سعره 7899 جنيه.

مكنسة 1800 وات من شركة توشيبا 4390 جنيه.

خصم على شاشة فريش 32 بوصة بسعر 2,950 جنيه بدلاً من 4,340 جنيه.

عرض مميز على ثلاجة 2 باب نوفروست بسعة 14 قدم بسعر 13,200 جنيه.

خصم على غسالة تورنيدو 7 كجم بسعر 4,500 جنيه.

عرض مميز على مكواة ملابس 1400 وات بسعر 2,300 جنيه.

خصم على طقم حلل نيوفلام (5 قطع) بسعر 7,800 جنيه.

عرض مميز على سجادة تركية مقاس مترين * ثلاثة متر بسعر 2,300 جنيه.

خصم على لتر لبن جهينة بسعر حوالي 45 جنيه بدلاً من 49 جنيه.

فروع كارفور

بعد استعراض عروض كارفور للأجهزة الكهربائية، تجدر الإشارة إلى أن كارفور يمتلك العديد من الفروع المنتشرة في مختلف المناطق، مما يتيح تلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات بسهولة.