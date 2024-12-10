سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بعد أن سجل ارتفاع كبير الأيام الماضية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 استقرارًا في خمسة عشر بنكًا، حيث ظل عند نفس مستوى الانخفاض الذي تم تسجيله في الأيام السابقة، ومن جهة أخرى ارتفع سعر الدولار في 4 بنوك، بما في ذلك مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلي، اللذين شهدا زيادة في أسعار الصرف، ويهتم الآلاف من المواطنين بمعرفة أخر تطورات سعر الدولار بعد الارتفاع الأخير، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في فقرات المقال.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات بمختلف البنوك وجاء كما يلي:

في البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار 49.9352 جنيه للشراء و50.0697 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري قيمة 50.44 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

بينما في بنك مصر بلغ السعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة 50.70 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.

كما وصل السعر في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر تباينًا طفيفًا حيث بلغ سعر الشراء 49.85 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.85 جنيه، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1.09% مقارنة بسعر الإغلاق السابق الذي كان 50.30 جنيه، وجاءت تفاصيل الأسعار في السوق السوداء لتكون كما يلي: