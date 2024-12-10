وزارة التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف العام العراق بعد التعديلات الأخيرة لمختلف المراحل

يترقب طلاب العراق موعد امتحانات نصف السنة لعام 2025، حيث تمثل هذه الامتحانات مرحلة مهمة لتقييم تحصيلهم العلمي، وفي إطار الاستعدادات لهذه الامتحانات، أعلنت وزارة التربية العراقية عن مواعيد وتفاصيل الإجراءات المتبعة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على موعد امتحانات نصف العام العراق، فتابعونا للتفاصيل.

موعد امتحانات نصف العام 2025

وفقا لما أعلنته وزارة التربية، ستكون مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية والمتوسطة: تبدأ الامتحانات يوم الخميس 9 يناير 2025، وستستمر لمدة أسبوعين، حيث ستوزع الامتحانات وفق جدول زمني وجغرافي يأخذ في الاعتبار الكثافة الطلابية.

المرحلة الثانوية: تبدأ امتحانات هذه المرحلة يوم الأربعاء 15 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين أيضاً، بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المرحلة الثانوية.

إجراءات وزارة التربية لضمان سير الامتحانات

أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق مجموعة من التدابير التي تضمن نزاهة وشفافية الامتحانات، ومنها:

سيتم توزيع الطلاب على لجان امتحانية بطريقة تضمن العدل بين المناطق والمحافظات.

كما سيتم تكثيف حملات التفتيش لضبط أي محاولات غش، مع تطبيق القوانين بشكل صارم.

ستبدأ عملية التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات لإصدار النتائج في أقرب وقت ممكن.

بعد إعلان النتائج، سيتم تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني، مما يوفر فرصة أخرى للطلاب لتحسين أدائهم.

إجازة نصف السنة 2025

بعد الانتهاء من الامتحانات، يبدأ الطلاب إجازة نصف السنة يوم السبت 1 فبراير 2025، والتي ستستمر لمدة 17 يومًا، مما يتيح لهم فرصة للراحة والتجهيز للفصل الدراسي الثاني، ومع اقتراب موعد الامتحانات، تشدد وزارة التربية على أهمية الاستعداد الجيد لضمان تحقيق أفضل النتائج.