طريقة تثبيت تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي الان

تردد قناة ماجد من أكثر الترددات التي عليها بحث كبير، خاصة وأنها تقوم بعرض باقة كبيرة من الأفلام الكرتونية المميزة، التي يبحث عنها الكثير من الأطفال، ناهيك عن البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، والأناشيد والأغاني الأكثر من رائعة التي تقوم القناة بعرضها على مدار اليوم، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة في السطور التالية.

تردد قناة ماجد أطفال

هناك بعض المعلومات التي على إثرها يمكنك استقبال قناة ماجد أطفال على النايل سات، الناقلة لباقة كبيرة من المحتوى التعليمي والترفيهي المميز، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11411.

استقطاب القناة يكون عمودي.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تحديث تردد قناة ماجد على العرب سات

ويمكنك تنزيل تردد قناة ماجد الثاني على العرب سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر للقناة فهو 11804.

فيما أن استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

خطوات تثبيت قناة ماجد على ترددها الجديد

أما عن الخطوات المعنية باستقبال قناة ماجد أطفال على النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يأتي:-