افتح حساب بنك الخرطوم بدون زيارة.. رابط وشروط الفتح

يتداول الكثير من الأشخاص الخرطوم عبر وسائل البحث الإلكترونية علي الطرق اللازمة من اجل إنشاء حساب بنكي في الخرطوم لجميع المواطنين المقيمين بإنحاء العالم، ذلك بعد أن أتاحت هذه الخدمة من قبل الجهة المعنية بذلك من اجل التيسير علي جميع المواطنين السودانيين، بالإضافة إلي تيسير هذه الخدمة لكبار السن اللذين لم يقتدروا علي الذهاب إلي الأماكن الرئيسية في معظم البنوك بسبب عدم القدرة علي الذهاب وغير ذلك، هذه الطريقة يتمكن من خلالها العميل أن يقوم بسحب وإيداع نقوده في بنك الخرطوم عبر الإنترنت والاستعلام عن حسابه في جميع الأوقات، سنوضح لكم عدة معايير أساسية ، كيفية إنشاء حساب بنكي عبر الإنترنت في السطور القادمة تابعونا.

ماهي الشروط اللازمة من اجل فتح حساب في بنك الخرطوم

أولا: يجب علي المواطن أن يقوم بتقديم بطاقة الهوية الوطنية التي تحمل بها الجنسية السودانية وتكون سارية.

كما يلزم تقديم جواز السفر السوداني الخاص به.

ينبغي علي الشخص ا لا يقل عمرة عن 18 سنه.

أن يكون لدية بريد إلكتروني فعال.

بالنسبة للمبلغ لا يقل إيداعه عن 10.000 جنيه سوداني.

يجب علي الشخص أن لا يكون لديه حساب بنكي في بنك الخرطوم قبل ذلك.

سداد جميع الرسوم المعلن عنها.

إرفاق كافة الوثائق والأوراق اللازمة بطريقة صحيحه.

آلية إنشاء حساب في بنك الخرطوم