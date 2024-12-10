“الحلقة الأولى الجـزء 3“ مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث في هذا “المــوعــد“ على تردد القنوات الناقلة

مسلسل موضوع عائلي هو مسلسل درامي مصري يعرض مزيجا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويعتبر واحدا من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرا في الآونة الأخيرة في مصر والوطن العربي، بدأ عرض المسلسل في موسمه الأول في عام 2021، وحقق نجاحا قويا في موسمه الثاني الذي تم عرضه في عام 2023، مما جعل الجمهور ينتظر بشغف موسم ثالث من هذا المسلسل الذي يروي قصة عائلة تجمع بين التحديات الاجتماعية والعاطفية بطريقة غير تقليدية.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي حول شخصية صلاح (الذي يلعب دوره الفنان ماجد الكدواني)، وهو رجل في منتصف العمر يعيد ترتيب حياته بعد أن وجد نفسه فجأة مسؤولا عن رعاية ابنته التي كانت قد اختفت عن حياته منذ سنوات، المسلسل يركز على التحديات التي تواجه صلاح في محاولة لفهم واحتواء ابنته التي كانت قد نشأت بعيدًا عنه وهو يركز على العديد من القضايا الاجتماعية مثل العلاقات الأسرية، والصراعات النفسية، وفهم الأجيال المختلفة لبعضها البعض.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

كشفت منصة شاهد أنه من المقرر أن يتم عرض الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024، ويتميز المسلسل بجو من التفاعل الرائع بين الأبطال والقدرة على تقديم أدوار قوية تجمع بين الكوميديا والدراما.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم المسلسل مجموعة من النجوم البارزين في الفن المصري، أبرزهم:

ماجد الكدواني في دور “صلاح”، وهو الشخصية الرئيسية التي يتابع الجمهور تطورها.

مها نصار في دور “رانيا”.

صلاح عبدالله في دور “عادل”.

إيناس مكي في دور “مريم”.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

المسلسل يذاع عبر عدة قنوات فضائية مصرية وعربية، إليك بعض القنوات التي تعرضه وتردداتها:

قناة “MBC مصر”

التردد: 12015 (عمودي).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

قناة “ON Drama”