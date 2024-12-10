“خصومــااات جبـــااارة” أحدث عروض كارفور اليوم للأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية.. خصــم حتـى 50% جميع الفروع

عروض كارفور اليوم، حازت سلسلة محلات كارفور على شهرة كبيرة للغاية منذ اطلاقها لأول مرة داخل الوطن العربي، ويقبل العديد من المواطنين على التسوق من محلات كارفور وشراء المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والملابس منها وذلك بسبب الجودة المميزة التي تتميز بها أسواق كارفور إلى جانب السعر المناسب للعديد من الأسر، ويقدم كافور بعض العروض بشكل مستمر، ولذلك سنتعرف في مقالنا هذا على عروض كارفور اليوم.

عروض كارفور اليوم

هناك بعض العروض على الأجهزة الكهربائية، ومن أهم تلك العروض:

محضر الطعام ماركة كينوود (750 وات) – 3,299 جنيه بعد الخصم.

مبرد مياه كولدير (مياه باردة وساخنة) – 7,899 جنيه بدلاً من 8,590 جنيه.

غسالة الأطباق ماركة ميديا (سعة 13 فردًا) – 16,999 جنيه.

مكنسة توشيبا (قوة 1800 وات) – 4,390 جنيه بدلاً من 5,100 جنيه.

شاشة سامسونج 50 بوصة ( كريستال 4K ) – 17,490 جنيه.

شاشة LG 65 بوصة 4K سمارت – 24,999 جنيه.

عروض كارفور الكريسماس

قام كارفور بعمل بعض العروض بمناسبة الكريسماس والتي تساعد الكثير من المستهلكين في الشراء تخفيضات المميزة ومن تلك العروض ما يلي:

غسالة أطباق ميديا- 16,999 جنيه.

سماعات سبيكر عالية الجودة – 2,200 جنيه.

هاتف انفنكس سمارت 9 – 4,750 جنيه.

شاشة LG 65 بوصة – 25,000 جنيه.

غسالة ملابس LG – تبدأ من 30,000 جنيه.

ثلاجة تورنيدو – 25,999 جنيه بدلاً من 28,000 جنيه.

أماكن فروع كارفور

تنتشر فروع كارفور في الكثير من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية وذلك للتسهيل على المواطنين والمستهلكين الذين يرغبون في شراء المنتجات من معارض كارفور المختلفة بدلا من الذهاب إلى الاماكن البعيدة للتسوق ومن تلك الفروع ما يلي: