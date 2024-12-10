“اخر تحديث” سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم واسعار العملات الاخري بالتفصيل

سجلت الليرة السورية تراجعا حادا في قيمتها خلال الساعات الماضية، مع انخفاضها بنسبة تتجاوز 10% وذلك مقارنة بمستوياتها السابقة ويعود هذا الانخفاض إلى الضغوط الاقتصادية والتقلبات المستمرة في السوق المحلي، ما أثر بشكل كبير على استقرار سعر الصرف. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

تشهد المدن السورية اختلافا في أسعار الدولار الأمريكي، حيث تتفاوت الأرقام حسب المنطقة وحسب التغيرات السوقية. وذلك وفقًا لآخر تحديث بتاريخ 10 ديسمبر 2024، إليك التفاصيل جدول يوضح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بتاريخ 10 ديسمبر 2024 في مختلف المناطق السورية.

المنطقة سعر الشراء سعر المبيع الفرق دمشق 15,000 16,000 15.79% حلب 16,000 17,000 32.00% إدلب 0 0 100.00% الحسكة 15,000 16,000 20.00%

تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية

بناءً على الأسعار الحالية، نقدم جدولًا يوضح قيم تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية:

المبلغ بالدولار القيمة بالليرة السورية 1 دولار 15,000 ليرة سورية 10 دولارات 150,000 ليرة سورية 50 دولارًا 750,000 ليرة سورية 100 دولار 1,500,000 ليرة سورية 1,000 دولار 15,000,000 ليرة سورية

أسعار العملات الأخرى في دمشق

إلى جانب الدولار، إليك أسعار بعض العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية وتحديث يومي لأسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية في دمشق. يشمل الجدول أدناه أسعار الشراء، المبيع، ونسبة الفرق لكل عملة.