“اخر تحديث” سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم واسعار العملات الاخري بالتفصيل

nansyadam تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
“اخر تحديث” سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم واسعار العملات الاخري بالتفصيل

سجلت الليرة السورية تراجعا حادا في قيمتها خلال الساعات الماضية، مع انخفاضها بنسبة تتجاوز 10% وذلك مقارنة بمستوياتها السابقة ويعود هذا الانخفاض إلى الضغوط الاقتصادية والتقلبات المستمرة في السوق المحلي، ما أثر بشكل كبير على استقرار سعر الصرف. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل أسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

تشهد المدن السورية اختلافا في أسعار الدولار الأمريكي، حيث تتفاوت الأرقام حسب المنطقة وحسب التغيرات السوقية. وذلك وفقًا لآخر تحديث بتاريخ 10 ديسمبر 2024، إليك التفاصيل جدول يوضح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بتاريخ 10 ديسمبر 2024 في مختلف المناطق السورية.

المنطقةسعر الشراءسعر المبيعالفرق
دمشق15,00016,00015.79%
حلب16,00017,00032.00%
إدلب00100.00%
الحسكة15,00016,00020.00%

 

تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية

بناءً على الأسعار الحالية، نقدم جدولًا يوضح قيم تحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية:

المبلغ بالدولارالقيمة بالليرة السورية
1 دولار15,000 ليرة سورية
10 دولارات150,000 ليرة سورية
50 دولارًا750,000 ليرة سورية
100 دولار1,500,000 ليرة سورية
1,000 دولار15,000,000 ليرة سورية

أسعار العملات الأخرى في دمشق

إلى جانب الدولار، إليك أسعار بعض العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية وتحديث يومي لأسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية في دمشق. يشمل الجدول أدناه أسعار الشراء، المبيع، ونسبة الفرق لكل عملة.

العملةسعر الشراءسعر المبيعالفرق
دولار أمريكي (USD)15,00016,00015.79%
يورو (EUR)15,79216,85016.24%
ليرة تركي (TRY)42845916.09%
ريال سعودي (SAR)3,9974,26715.82%
درهم إماراتي (AED)4,0824,35715.82%
جنيه مصري (EGP)29531716.58%
دينار ليبي (LYD)3,0753,28515.73%
دينار أردني (JOD)21,15522,57415.95%
دينار كويتي (KWD)48,89252,17815.57%
جنيه استرليني (GBP)19,12720,41315.85%
ريال قطري (QAR)4,1214,39915.79%
دينار بحريني (BHD)39,88842,56915.80%
كرون سويدي (SEK)1,3681,46216.46%
دولار كندي (CAD)10,57711,29116.73%
ريال عماني (OMR)39,07741,70415.75%
كرون نرويجي (NOK)1,3481,44116.46%
كرون دينماركي (DKK)2,1152,25916.24%
دينار جزائري (DZD)10911916.20%
درهم مغربي (MAD)1,4901,60016.62%
دينار تونسي (TND)4,7945,12414.59%
روبل روسي (RUB)14816014.44%
رينغيت ماليزي (MYR)3,3843,61415.84%
ريال برازيلي (BRL)2,4712,64116.95%
دولار نيوزيلاندي (NZD)8,7299,32716.47%
فرنك سويسري (CHF)17,03618,18815.71%
دولار أسترالي (AUD)9,58710,24216.42%
راند جنوب أفريقي (ZAR)83689714.90%
دينار عراقي (IQD)11,47412,23915.78%
ريال إيراني (IRR)35738115.89%
دولار سينغافوري (SGD)11,18211,93815.91%

 

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nansyadam

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