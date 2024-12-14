قدم أحلى عالم لأطفالك .. تثبيت تردد قناة كراميش الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة كراميش الجديد 2024 يعد أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الآباء والأمهات المهتمين في تقديم المحتوى الآمن لصغارهم، حيث تعد القناة من أفضل القنوات التي تعرض محتوى هادف ومسلي في نفس الوقت لا يحتوي على أي مشاهد غير أخلاقية، ولذلك حققت نجاحًا باهرًا في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أن محتواها يناسب معظم المراحل العمرية الصغيرة، وتتميز بعرض مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي تسعى إلى تطوير وتحسين المهارات الإبداعية وغرس السلوكيات الجيدة والقيم والمبادئ التي تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع العربي والإسلامي.

تثبيت تردد قناة كراميش الجديد 2024

يمكنكم تنزيل قناة كراميش بإتباع بعض الخطوات البسيطة والاستمتاع بمشاهدة المحتوى المميز وهي كما يلي:

قم أولًا بالضغط على القائمة باستخدام جهاز الريموت كنترول.

ومن خلال الإعدادت قم بالضغط على التثبيت اليدوي أو التركيب اليدوي.

وبعد ذلك عليك النقر على إضافة تردد جديد.

ثم عليك تحديد القمر الصناعي الذي تريده سواء نايل سات أو عرب سات.

بعدها قم بكتابة معلومات التردد بشكل صحيح مثل معدل الاستقطاب والترميز.

ثم قم بالضغط على البحث وانتظر قليلًا لكي يعثر جهازك على القناة.

وبعد اكتمال البحث سوف تظهر القناة اضغط على حفظ لتجد القناة في قائمة قنواتك.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

يرغب أولياء أمور الأطفال في معرفة تردد قناة كراميش الجديد 2024، ذلك لأن القناة تعتبر من أفضل القنوات الفضائية العربية التي تتميز بتقديم محتوى مجاني لا يحتاج إلى دفع رسوم أو اشتراك شهري أو أسبوعي، ونقدم لكم في السطور التالية الترددات المختلفة على كافة الأقمار الصناعية كالاتي:

جاء التردد على القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد الخاص بالقناة هو: 11605.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل التصحيح: 5/6.

ويمكنكم أيضاََ الاستمتاع بمشاهدة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، وجاء التردد كما يلي: