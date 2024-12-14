لا تفتحي الباب يا لولو .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 عبر نايل سات وعرب سات بجودة ممتازة

تردد قناة وناسة الجديد 2024 انتشر البحث عنه في الفترة الأخيرة بكثرة، حيث تعد من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي خاصة في دولة مصر، حيث اشتهرت القناة بتقديم العديد من الأغاني الرائعة التي نالت على إعجاب الكبار والصغار بالإضافة إلى مجموعة متميزة من البرامج التي جمعت بين التعليم والترفيه في ذات الوقت، بحيث يحصل الصغار على التعليم والتسلية أثناء مشاهدة المحتوى، كما تهدف إلى النمو شخصية وتفكير الصغار من خلال القيم التربوية السليمة التي تعرضها البرامج، كما تعلمهم الحروف الأبجدية العربية والأرقام والألوان، ولذلك تعتبر من أفضل الخيارات المتاحة للآباء والأمهات لما يتم بثه من محتوى آمن على سلامة أطفالهم.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024

لضمان ضبط واستقبال قناة وناسة بشكل صحيح عليك إتباع بعض الخطوات البسيطة والاستمتاع بمشاهدة القناة مع صغاركم وهي كما يلي:

في البداية قم بالضغط على زر القائمة من خلال جهاز الريموت كنترول.

ثم قم بالضغط على التثبيت اليدوي أو التركيب اليدوي.

وبعد ذلك عليك النقر على كلمة تثبيت ثم قم بكتابة اسم القناة.

ثم اختر القمر الصناعي الذي تريده سواء نايل سات أو عرب سات.

بعدها قم بكتابة البيانات الخاصة بالتردد والتي سوف نذكرها في السطور القادمة.

ثم قم بالضغط على البحث وانتظر بضعة دقائق ليتم استقبال القناة على جهاز الرسيفر.

وبعد إنتهاء البحث سوف تظهر القناة اضغط على حفظ لتجد القناة في قائمة قنواتك.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 عبر نايل سات

يستمر أولياء أمور الأطفال في البحث عن تردد قناة وناسة، حتى يتمكنوا من تنزيل التردد الجديد بكل سهولة لصغارهم والاستمتاع بمشاهدة الشخصيات الكرتونية التي تقوم بأداء أفضل وأجمل الأغاني ومن أشهرها شخصية لولو التي يعشقها الأطفال ويقومون بترديد أغانيها الجميلة، ولذلك نوضح لكم الآن الترددات المختلفة على كافة الأقمار الصناعية كالاتي:

التردد الجديد الخاص بالقناة هو: 11430.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

القمر نايل سات

ويمكنكم أيضاََ مشاهدة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات، وجاء التردد كما يلي: