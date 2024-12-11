سعر الخضار في السوق اليوم الأربعاء 11-12-2024

يعد موضوع أسعار الخضروات والفواكه واحد من اكثر المواضيع التي تشغل جميع أراء الناس في الشارع وذلك لأنه يعد من الأساسيات التي يجب أن تكون موجودة في جميع البيوت التي من خلالها تستطيع الأم تحضير الوجبات لأفراد أسرتها، لذا عبر السطور القادمة سنوضح لكم كافة الأسعار بجميع سلع الفواكه والخضروات إليكم التفاصيل تابعونا.

أسعار الخضروات في بعض الأسواق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر

جاءت أسعار الخضار في بعض الأسواق اليوم الأربعاء وفقًا لما يأتي:-

شهدت أسعار الطماطم انخفاضا ملحوظا علي الأيام الماضية حيث يتراوح أسعارها للكيلو من 3.5 جنيه، إلي 6 جنيها.

بينما وصل سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 12 جنيها.

كان سعر كيلو البصل يتراوح من 9 جنيهات إلي 13 جنيها للكيلو.

بينما سجلت كيلو ألكوسه بسعر 7 جنيها إلي 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان من 4 جنيهات إلي 7 جنيها.

بينما يتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلي 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الألوان من 30 إلى 44 جنيها.

سعر الخضار في السوق اليوم

ولمعرفة باقي الأسعار الخاصة بالخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر ديسمبر، فجاءت كما يأتي:-