”عدى ال 50 جنيه” سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 10 ديسمبر.. وبعدين يا أخضر! 

تعد أسعار صرف العملات وخاصة الدولار الأمريكي، من أبرز أسعار العملات التي تهم نسبة كبيرة من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث يشكل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محور اهتمام كبير، لما له من تأثير مباشر على كافة اسعار المنتجات والخدمات داخل البلاد، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أحدث أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المحلية، فتابعوا معي.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى
- في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم حوالي 50.45 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ 50.55 جنيه.
- وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في سعر الشراء 50.50 جنيه، أما في سعر البيع فسجل نحو 50.60 جنيه
- وفي بنك مصر سجل سعر الشراء حوالي 50.45 جنيه أما سعر البيع فوصل نحو 50.55 جنيه.
- وفي بنك القاهرة سجل سعر الشراء حوالي 50.46 جنيه، أما سعر البيع فسجل نحو 50.56 جنيه.
- وفي بنك قناة السويس سجل سعر الشراء نحو 50.47 جنيه أما سعر البيع فسجل نحو 50.57 جنيه.
- وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء نحو 50.67 جنيه أما سعر البيع فبلغ نحو 50.77 جنيه .
- وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء نحو 50.70 جنيه أما سعر البيع فسجل نحو 50.79 جنيه.
- وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الشراء نحو 50.45 جنيه والبيع حوالي 50.55 جنيه