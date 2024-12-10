“العــريــض والــرفيــع بكــام“!! سعر طن الارز الشعير اليوم في الأسواق والمحلات المصرية.. خزني قبل رمضـان

سعر طن الارز الشعير اليوم في مصر أصبح من الأشياء الهامة التي تتواجد داخل محركات بحث جوجل بشكل مستمر وذلك من قبل المواطنين والتجار الذين يقبلون على شراء الأرز الشعير بشكل دائم ولذلك يهتمون بمعرفة الأسعار لحظة بلحظة، ويرجع ذلك بسبب التفاوت الكبير في أسعار الأرز الشعير بشكل دائم وعدم اسقرارها.

سعر طن الارز الشعير اليوم

وفقًا لأحدث التحديثات لأسعار الأرز في السوق المصري بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2024، فجاءت الأسعار كالتالي:

الأرز الشعير “عريض الحبة”: 16 ألف جنيه للطن.

الأرز الشعير “رفيع الحبة”: 14 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض

سعر طن الأرز الأبيض “رفيع الحبة”: 22 ألف جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك: يتراوح بين 28 إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

أسعار الأرز المعبأ والسائب

سعر الأرز المعبأ: 34.03 جنيه للكيلو.

سعر الأرز السائب: 26.57 جنيه للكيلو.

أسعار الأرز المدعم في التموين

كيلو أرز “ذهبي كامولينو 3”: 25 جنيهًا.

كيلو أرز “أكاديا” (عريض الحبة): 29 جنيهًا.

كيلو أرز “ريزو” (عريض الحبة): 25 جنيهًا.

كيلو أرز “لؤلؤة” (نسبة كسر 10%): 24 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف بناءً على التاجر ونسبة الكسر في الأرز.