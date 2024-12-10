ماما مستنيه ايه؟ تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي الان بجودة عالية

قناة طيور الجنه من أبرز القنوات التي أثارت إعجاب العديد من المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة أخذت شهرة كبيرة عقب إذاعتها للمحتوى المميز التي يعشقها الصغار من كافة أنحاء الدول، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة أطفال

يرغب أولياء الأمور في القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة، في سبيل أن يُشاهدها الأطفال بكل ما تقدمه من محتوى مميز ورائع على مدار اليوم، ومن بينها الأتي:-

استقبل القناة على قمر صناعي النايل سات.

التردد الجديد للقناة 11274.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تثبيت تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

أما عن البيانات التي يمكنك من خلالها استقبال قناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، فهي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الجديد يكون 11310.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

مزايا قناة طيور الجنة أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل قناة طيور الجنة على العرب سات والنايل سات، فجاءت كما يأتي:-