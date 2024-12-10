“الحلقة الأولى” موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث على منصة شاهد

تصدرت عناوين البحث موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث خلال الساعات الماضية، وجاء ذلك عقب إعلان منصة شاهد للبوستر الجديد، فلقد ينتظر متابعي الجزئين الماضيين عرض الجزء الجديد بكل حماس، بعد نشر الفنان طه الدسوقي لصورة تجمعه بين فريق العمل معلقاً عليها فركش، حيث تمكن المسلسل من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بمصر وحقق أعلى نسب مشاهدة خلال عرضه للأجزاء الأولى، ويصنف المسلسل ضمن قائمة المسلسلات الدرامية الكوميدية.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يرغب الكثير معرفة موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث الجديد، والذي من المقرر عرضه في يوم 26 ديسمبر الجاري، وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن الموعد بالتفاصيل وذلك وفقاً لما أعلنته منصة شاهد VIP الإلكترونية، حيث يضم المسلسل باقة من أروع الفنانين والفنانات أبرزهم ماجد الكدواني الذي يشارك بدور الأب إبراهيم، ويشارك بجانبه مجموعة من الأبطال مثل:

رنا رئيس.

نور اللبنانية.

محمد شاهين.

طه الدسوقي.

محمد القس.

ياسمين ممدوح وافي.

سماء ابراهيم.

قصة مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث المسلسل في إطار عائلي كوميدي من خلال الشيف إبراهيم الذي يجسده ماجد الكدواني، حيث يعاني من فقدان الذاكرة، وتعيش معه ابنته سارة عقب عودتها من الخارج على أنه صديقها، ثم تعلم أنه والدها في الحلقات الأخيرة، كما يشهد المسلسل قصة حب بين إبراهيم ومريم والتي انتهت بزواجهما وإنجاب طفلة، كذلك زواج سارة من ابن أخته ثم ينتهي الموسم، ومن المتوقع أن يتم استكمال باقي الأحداث خلال الموسم الجديد.