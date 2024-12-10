“إعــرف قطــرك بدل ما تتــوه“!!  مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم وسعر التذاكر Trains Railways Egypt

يهتم الكثير من المواطنين في مصر بمعرفة مواعيد قطارات سكك حديد مصر، وذلك لأن القطارات يتم استخدامها بشكل كبير من قبل المسافرين، حيث أنها توفر الكثير من المال والجهد، كما أنها آمنة لذلك يقبل عدد كبير من المسافرين بشراء التذاكر ومعرفة مواعيد القطارات حتى لا تفوت عليهم رحلتهم السفرية.

مواعيد قطارات سكك حديد مصر

فيما يلي مواعيد قطارات القاهرة – أسوان وأسعار التذاكر كما أعلنت السكك الحديدية اليوم الثلاثاء:

قطار رقم 980 (VIP)

موعد القيام: 8:00 صباحًا.

موعد الوصول: 10:25 مساءً.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 335 جنيهًا، الدرجة الثانية 215 جنيهًا

قطار رقم 2010 (إكسبريس إسباني مكيف)

موعد القيام: 10:00 صباحًا.

موعد الوصول: 10:55 مساءً.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 145 جنيهًا

قطار رقم 982 (إكسبريس إسباني مكيف)

موعد القيام: 12:00 ظهرًا.

موعد الوصول: 2:25 صباحًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 335 جنيهًا، الدرجة الثانية 215 جنيهًا.

قطار رقم 2006 (VIP)

موعد القيام: 5:15 مساءً.

موعد الوصول: 6:00 صباحًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 335 جنيهًا، الدرجة الثانية 215 جنيهًا

قطار رقم 2012 (VIP)

موعد القيام: 5:30 مساءً.

موعد الوصول: 6:20 صباحًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 335 جنيهًا، الدرجة الثانية 215 جنيهًا

قطار رقم 2030 (تالجو)

موعد القيام: 7:00 مساءً.

موعد الوصول: 6:40 صباحًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

قطار رقم 988 (إكسبريس إسباني مكيف)

موعد القيام: 7:10 مساءً.

موعد الوصول: 7:50 صباحًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 145 جنيهًا.

قطار رقم 2014 (VIP)**

موعد القيام: 9:00 مساءً.

موعد الوصول: 9:40 صباحًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 335 جنيهًا، الدرجة الثانية 215 جنيهًا

قطار رقم 2008 (VIP)

موعد القيام: 11:00 مساءً.

موعد الوصول: 11:45 صباحًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 335 جنيهًا، الدرجة الثانية 215 جنيهًا.

قطار رقم 1902 (إكسبريس إسباني مكيف)

موعد القيام: 12:20 صباحًا.

موعد الوصول: 1:20 ظهرًا.

أسعار التذاكر: الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 145 جنيهًا

جميع الأسعار تخص الدرجة الأولى والثانية فقط، ولمزيد من التفاصيل حول باقي الفئات يمكن التوجه إلى منافذ الحجز.