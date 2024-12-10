«افتح حسابك الان» إنشاء حساب في بنك الخرطوم للمغتربين عبر تطبيق بنكك Bank Of Khartoum داخل وخارج السودان

أعلن البنك الوطني طريقة إنشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية، حيث تعد هذه الخدمة من أهم الخدمات الإلكترونية في هذا الوقت التي يحتاجها المواطنون، فمن خلالها تم تسهيل جميع المعاملات البنكية على المغتربين، من مقر تواجدهم يمكنهم القيام بتحويل الأموال لذويهم بالسودان بكل سهولة وفي غضون دقائق.

خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم أونلاين

كشفت الهيئة المسؤولة خطوات إنشاء حساب في بنك الخرطوم أون لاين، حيث وفر المصرف هذه الخدمة من أجل التسهيل على المواطنين المغتربين، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي التابع لــــ بنك الخرطوم الوطني.

تحديد اللغة المفضلة لدي المشترك.

الضغط على خانة انشاء حساب جديد.

كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

النقر على أيقونة اشتراك، ثم الضغط على خانة فتح حساب.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه توفير أم جاري.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق نسخة من المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

قراءة شروط وأحكام الخدمة، ثم الموافقة عليها.

مراجعة البيانات والمعلومات المدخلة قبل الضغط على حفظ.

أخيراً الضغط على فتح حساب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2024 عبر الهاتف

قامت الجهات المختصة بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات التي بناء عليها يتم فتح حساب في بنك الخرطوم، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: