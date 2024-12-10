“قناه Wanasah TV” تردد قناة وناسة لولو 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

ترغب الأمهات في تثبيت تردد قناة وناسة لولو 2024 الجديد من أجل تسلية صغارها، حيث قامت الهيئة المختصة بالكشف عن التعديلات التي تم تفعيلها من أجل رفع مستوى الخدمة عبر موقعها الرسمي، حيث تختص القناة بعرض أغاني الأطفال على مدار 24 ساعة بدون أي إعلانات، ونتيجة لمستوى الخدمة التي توفرها الإدارة تمكنت القناة من تحقيق أعلى نسب مشاهدة بجميع أنحاء الوطن العربي خلال وقت قصير.

استقبال تردد قناة وناسة لولو 2024 على النايل سات

يتاح الآن استقبال تردد قناة وناسة لولو 2024 على جميع الأقمار الصناعية بدون تشويش، فعند تنزيلها سوف يستمتع الطفل بمشاهدة حصرية ومتميزة لكافة الأغاني، وتهتم وناسة بيبي بتقديم محتوى ترفيهي مميز يتناسب مع عقول الأطفال الذين يتراوح عمرهم ما بين 2 لـ 8 سنوات، حيث تعرض القناة الأفلام الكرتونية بطريقة شيقة جذابة، إلى جانب احتواء تلك الأفلام على الرسوم المتحركة المزودة بالألوان المبهرة، لمنع الطفل من التشتت، وفيما يلي تردد القناة:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة وناسة لولو عرب سات 11270 27500 ⅚ أفقي SD وناسة نايل سات 11430 27500 ¾ رأسي HD

طريقة تثبيت تردد وناسه كيدز على الرسيفر

تتمثل طريقة ضبط تردد قناة وناسة كيدز على جهاز الرسيفر في النقاط التالية: