”بكام ياعم الحج” سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في الأسواق

يعتبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم من أبرز ما يتم البحث عنه من قبل ربات المنازل والتجار خلال الفترة الحالية، حيث يلعب سعره دورا مهما في احتياجات السوق اليومية من اللحوم البيضاء، الجدير بالذكر أن سعر الكتكوت الأبيض يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والتي منها تكاليف الأعلاف والعرض والطلب وغيرها، وفي هذا المقال سوف نلقي نظرة على أحدث سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 فتابعوا معنا.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في الأسواق

نوضح في هذه الفقرة سعر الكتكوت الابيض طبقا للسوق اليوم، حيث تؤثر عدة عوامل على السعر مثل تكلفة الإنتاج وأسعار الأعلاف وحجم الطلب، وشهدت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء استقراراً نسبياً وجاءت الاسعار كالتالي:-

الكتكوت الأبيض سجل سعره نحو 27 جنيها.

أما الكتكوت الساسو بيور فجاء سعره ما بين19 جنيها إلى 20 جنيها.

والكتكوت البلدي بلغ سعره نحو 7 جنيهات**.

كما بلغ سعر الكتكوت الروزي بيور نحو 18 جنيهاً.

كتكوت الجيل الثاني فبلغ سعره نحو 14 جنيهاً.

واخيرا سجل الكتكوت الهجين سعرا بنحو 11 جنيها فما فوق.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

بلغ سعر الكتكوت في شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن حوالي 37 جنيها.

كام سجل سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن حوالي 38 جنيها.